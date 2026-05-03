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Colisão entre motos deixa quatro feridos na Vila Bandeirante

As vítimas foram levadas para a Santa Casa

03 maio 2026 - 10h52Sarah Chaves
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Um acidente entre duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas na madrugada de sábado (03), no bairro Vila Bandeirante, em Campo Grande. A colisão aconteceu por volta de 0h12.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente envolveu o condutor de uma Honda CG, Kauan, que estava acompanhado da passageira Monserrat, e o condutor de uma Yamaha Factor, Luiz, acompanhado de Anabelle. As motos bateram lateralmente.

Luiz Carlos sofreu uma fratura grave no fêmur esquerdo. As demais vítimas também apresentavam ferimentos e foram socorridas por equipes de resgate até a Santa Casa.

Ainda conforme o registro, as motocicletas não tinham restrições e Luiz não possuía habilitação. Não foi possível realizar teste de bafômetro, já que as vítimas foram encaminhadas diretamente para atendimento médico. O local foi sinalizado para evitar novos acidentes.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, que vai investigar as circunstâncias do acidente.

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