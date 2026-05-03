Colisão entre motos deixa quatro feridos na Vila Bandeirante

Um acidente entre duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas na madrugada de sábado (03), no bairro Vila Bandeirante, em Campo Grande. A colisão aconteceu por volta de 0h12.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente envolveu o condutor de uma Honda CG, Kauan, que estava acompanhado da passageira Monserrat, e o condutor de uma Yamaha Factor, Luiz, acompanhado de Anabelle. As motos bateram lateralmente.
Luiz Carlos sofreu uma fratura grave no fêmur esquerdo. As demais vítimas também apresentavam ferimentos e foram socorridas por equipes de resgate até a Santa Casa.
Ainda conforme o registro, as motocicletas não tinham restrições e Luiz não possuía habilitação. Não foi possível realizar teste de bafômetro, já que as vítimas foram encaminhadas diretamente para atendimento médico. O local foi sinalizado para evitar novos acidentes.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, que vai investigar as circunstâncias do acidente.Reportar Erro