Furto em construção termina com casal preso em Dourados

Um homem e uma mulher foram presos na manhã deste domingo (3) após serem flagrados com fiios furtados de um barracão em construção na Rua Floriano Peixoto, em Dourados. O casal foi identificado como Lucimara, de 40 anos, e William, de 35.

Segundo a Polícia Militar, a dupla estava em um veículo e tentou se esconder ao perceber a aproximação da equipe da Rádio Patrulha, mas acabou sendo detida no local. Com eles, os policiais encontraram fios e ferramentas que haviam sido retirados da obra.

William trabalha como construtor e, conforme apurado, realiza serviços na cidade.

Os dois são moradores do Jardim Guanabara e foram encaminhados ao Depac de Dourados, onde ficaram à disposição da Justiça. A polícia informou que as medidas cabíveis serão tomadas.

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