Todo Mundo no Rio: Público de Shakira supera Madonna em Copacabana

O show de Shakira na noite de sábado (02), em Copacabana, reuniu cerca de 2 milhões de pessoas e colocou a cantora entre as maiores apresentações já realizadas no projeto “Todo Mundo no Rio”. O evento gratuito, iniciado em 2024, leva artistas internacionais para a praia e virou um dos principais atrativos do calendário da cidade.

Na comparação direta, a diferença de público entre as edições é pequena, mas mostra crescimento. Lady Gaga, em 2025, lidera com 2,1 milhões de pessoas, cerca de 100 mil a mais que Shakira. Já Madonna, que abriu o projeto em 2024, levou 1,6 milhão, ou seja, meio milhão a menos que a colombiana e cerca de 500 mil abaixo do recorde atual.

Os números são da Riotur e ajudam a dimensionar o tamanho do evento. Para ter ideia, sair de 1,6 milhão para 2 milhões significa colocar mais gente equivalente a uma cidade inteira na praia. E a diferença entre Gaga e Shakira, 100 mil pessoas é praticamente um estádio lotado.

Apesar disso, nenhum desses shows supera o recorde histórico de Copacabana. Em 1994, Rod Stewart reuniu entre 3,5 e 4,2 milhões de pessoas no Réveillon, número que entrou para o Guinness como o maior show gratuito do mundo, embora haja questionamentos sobre a contagem.

A apresentação de Shakira marcou a terceira edição do projeto, que deve seguir até pelo menos 2028. A noite teve abertura com drones e participação de artistas brasileiros como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo, que dividiram o palco com a cantora.

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