Bolsonaro passa por cirurgia no ombro em hospital de Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado na manhã desta sexta-feira (1º), às 9h (De Brasília) no hospital DF Star,, onde passa por cirurgia no ombro direito. O procedimento foi autorizado na quinta-feira (30) pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, após pedido da defesa.

Segundo a equipe médica, a cirurgia deve durar cerca de três horas e será feita para tratar o manguito rotador e outras lesões associadas, provocadas após uma queda em janeiro, quando Bolsonaro estava na Superintendência da Polícia Federal, na Capital.

Antes da operação, o ex-presidente passou por exames pré-operatórios, como avaliações de sangue e cardiológicas. De acordo com informações divulgadas pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o procedimento envolve cerca de duas horas de preparação, incluindo a colocação de cateter para medicação, além das três horas de cirurgia.

Bolsonaro está acompanhado do ortopedista Alexandre Firmino, especialista em ombro. Ele foi levado ao hospital com escolta da Polícia Militar do Distrito Federal.

Nas redes sociais, Michelle informou que o ex-presidente já havia sido encaminhado ao centro cirúrgico e que ela seguirá sem uso de celular durante o período de recuperação imediata, enquanto a família aguarda novas atualizações médicas.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o fim de março, por decisão de Moraes, que levou em conta o estado de saúde do ex-presidente. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

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