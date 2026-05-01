Funcionária é baleada durante roubo em motel no Coronel Antonino

Uma mulher de 50 anos foi baleada durante um assalto na madrugada desta sexta-feira (1º), na rua Cônsul Assaf Trad, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima trabalhava como recepcionista em um motel da região quando foi abordada por uma mulher que se passou por cliente. A suspeita pediu acesso ao Wi-Fi e, enquanto a funcionária digitava a senha no celular, anunciou o assalto. Em seguida, sacou uma arma de fogo e atirou contra o tórax da vítima.

Após o disparo, a autora pegou o celular de volta e ainda levou cerca de R$ 35 em dinheiro do local, fugindo logo depois. A ação foi registrada por câmeras de segurança. A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa, onde permaneceu consciente, apesar do ferimento.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como roubo com violência e tentativa de homicídio.



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