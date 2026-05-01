Menu
Menu Busca sexta, 01 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Funcionária é baleada durante roubo em motel no Coronel Antonino

A suspeita se passou por cliente antes de anunciar o assalto e atirar

01 maio 2026 - 09h54Sarah Chaves
Foto: Google MapsFoto: Google Maps  

Uma mulher de 50 anos foi baleada durante um assalto na madrugada desta sexta-feira (1º), na rua Cônsul Assaf Trad, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima trabalhava como recepcionista em um motel da região quando foi abordada por uma mulher que se passou por cliente. A suspeita pediu acesso ao Wi-Fi e, enquanto a funcionária digitava a senha no celular, anunciou o assalto. Em seguida, sacou uma arma de fogo e atirou contra o tórax da vítima.

Após o disparo, a autora pegou o celular de volta e ainda levou cerca de R$ 35 em dinheiro do local, fugindo logo depois. A ação foi registrada por câmeras de segurança. A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa, onde permaneceu consciente, apesar do ferimento.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como roubo com violência e tentativa de homicídio.
 

Reportar Erro
UNIMED PJ Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ação da Força Tática - Foto: Divulgação
Polícia
Uso de carro de aplicativo no tráfico termina com prisão de casal em Campo Grande
Foto: Francisco Maranata
Polícia
Mulher é encontrada morta com ferimentos e cabelo arrancado; marido é preso em flagrante
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Mulher é agredida e tem celular roubado no Jardim Los Angeles
Imagem ilustrativa
Polícia
Ex-detento sofre atentado a tiros e é socorrido por populares na Capital
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo Goes aponta 'perseguição' da PMMS, mas continua condenado por constrangimento ilegal
Operação ocorreu em cidades do leste de MS
Polícia
Operação da PC e PM prende acusado de tentar matar jovem em MS
Mulher já estava sendo investigada por tráfico de drogas
Polícia
Mulher é presa por tráfico e extorsão de usuários em Bataguassu
Operação aconteceu no Paraná, mas provas foram feitas em Campo Grande
Polícia
Operação apura fraude em concurso da PF com prova em Campo Grande
Júlia Prado estava internada no Rio de Janeiro
Polícia
Aquidauanense morre após dias internada por acidente no RJ
Vítima teria desaparecido no dia 29 de abril
Polícia
Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido no Rio Dourados

Mais Lidas

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Morre bebê de 1 ano que foi vítima de maus-tratos e estupro em Campo Grande
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Jornalista Sérgio Pereira Bittencourt - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Trânsito
Jornalista morre após grave acidente entre motos em Campo Grande