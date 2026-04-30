Operação apura fraude em concurso da PF com prova em Campo Grande

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira, dia 30, dois mandados de busca e apreensão em Cascavel, no Paraná, por meio da Operação Fraudis, para investigar a possível pratica de fraude no concurso público da corporação.

As diligências decorrem de investigação iniciada no Paraná, posteriormente encaminhada à Justiça Federal em Campo Grande, tendo em vista que os investigados realizaram as provas do certame nessa cidade.

Segundo a Polícia Federal, as medidas judiciais foram cumpridas nas residências dos suspeitos, com o objetivo de coletar elementos que auxiliem no esclarecimento das circunstâncias da possível fraude e na identificação de outros envolvidos.

Em decorrência da ação, celulares e computadores foram apreendidos.

A Polícia Federal segue com as investigações para apurar a extensão das irregularidades e busca a responsabilização dos envolvidos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também