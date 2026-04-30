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Operação apura fraude em concurso da PF com prova em Campo Grande

Dois mandados de busca e apreensão em Cascavel, no Paraná

30 abril 2026 - 15h12Vinicius Costa
Operação aconteceu no Paraná, mas provas foram feitas em Campo GrandeOperação aconteceu no Paraná, mas provas foram feitas em Campo Grande   (Divulgação/PF)

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira, dia 30, dois mandados de busca e apreensão em Cascavel, no Paraná, por meio da Operação Fraudis, para investigar a possível pratica de fraude no concurso público da corporação.

As diligências decorrem de investigação iniciada no Paraná, posteriormente encaminhada à Justiça Federal em Campo Grande, tendo em vista que os investigados realizaram as provas do certame nessa cidade.

Segundo a Polícia Federal, as medidas judiciais foram cumpridas nas residências dos suspeitos, com o objetivo de coletar elementos que auxiliem no esclarecimento das circunstâncias da possível fraude e na identificação de outros envolvidos.

Em decorrência da ação, celulares e computadores foram apreendidos. 

A Polícia Federal segue com as investigações para apurar a extensão das irregularidades e busca a responsabilização dos envolvidos.

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