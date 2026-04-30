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Morte de Vandermárcio: TJMS atende defesa e manda fazer reprodução simulada dos fatos

Jovem acabou morrendo após se envolver em uma briga, momento em que a vítima foi atropelada e não resistiu aos ferimentos

30 abril 2026 - 10h54Vinícius Santos
Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vidaDia em que Vandermárcio foi socorrido com vida   (Whatsapp/JD1 Notícias)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou a realização de reprodução simulada dos fatos no processo que apura o assassinato de Vandermarcio Gomes da Silva Junior, de 22 anos, morto em 25 de maio deste ano, no bairro Portal Caiobá II, em Campo Grande.

A decisão foi tomada após a defesa de Gustavo Mendes de Souza Paulino, apontado como envolvido no caso, recorrer contra decisão da 1ª Vara do Tribunal do Júri que havia negado o pedido para a reconstituição.

Segundo a defesa, a negativa da reprodução simulada teria configurado cerceamento de defesa, além de violação à ampla defesa e à plenitude de defesa, princípios garantidos no rito do Tribunal do Júri.

No recurso apresentado ao TJMS, os advogados sustentaram que a reprodução dos fatos pode ajudar a esclarecer dois momentos distintos da ocorrência, individualizar a conduta de cada um dos cinco réus e demonstrar a versão defensiva sobre o elemento subjetivo do tipo, especialmente em relação ao dolo, ponto central da acusação de homicídio por atropelamento.

Ao analisar o pedido, o Tribunal concedeu habeas corpus para cassar a decisão anterior e determinou que sejam adotadas as providências necessárias para a realização da reprodução simulada, nos termos do artigo 7º do Código de Processo Penal.

Caso Vandermárcio - O jovem foi vítima de atropelamento na madrugada do dia 25 de maio deste ano, após se envolver em uma briga, conforme a investigação da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Vandermárcio não tinha passagens e estava na companhia de um amigo quando, em razão de uma dívida de R$ 150,00, passou a confrontado por várias pessoas, dentre elas o credor.

A Polícia identificou que seu amigo é quem possuía a dívida, mas os dois passaram a ser insultados e agredidos. Durante as agressões o amigo de Silva Junior conseguiu fugir, mas este continuou a ser brutalmente espancado.

Próximo de perder a consciência, a vítima sentou-se em uma meio-fio, totalmente indefeso, visando se recuperar. Nesse momento, indivíduo, que dirigia um Volkswagen Gol, de cor branca, também envolvido na briga, resolveu matar Vandermácio, atropelando-o. Na ação, o corpo da vítima ficou prensada entre o solo, assoalho e rodas, impedindo que o automóvel voltasse a circular.

Quem pilotava o carro era Gustavo Mendes de Souza Paulino, de 21 anos, preso no dia 6 de outubro em Toledo, no Paraná.

Veja o momento que Vandermárcio foi socorrido pelas equipes de resgate do Samu e Corpo de Bombeiros:


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