Procurado por homicídio no estado de Mato Grosso é preso em distrito de Rio Brilhante

Um homem de 38 anos foi preso na terça-feira (28) no distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante, durante uma ação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). Ele era considerado foragido e procurado pela Justiça em razão de uma condenação por homicídio.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, o preso é Rafael Floripes de Souza, condenado a 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de homicídio. O mandado de prisão está relacionado à morte de Adriano Nonato da Silva, ocorrida em 28 de dezembro de 2008, no município de Sinop, no estado de Mato Grosso.

O caso foi submetido a júri popular, no qual o Conselho de Sentença decidiu pela condenação do réu. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso fixou a pena total de reclusão em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão (prisão).

Na sentença condenatória, foi destacado que o crime apresentou elevado grau de violência, com registro de múltiplos golpes com objeto de madeira, o que foi considerado um fator de maior reprovabilidade da conduta e de consequências mais graves.

Com a captura realizada pela Polícia Militar, o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela formalização dos procedimentos e comunicação às autoridades competentes do Estado de Mato Grosso. O condenado deverá cumprir a pena imposta pela Justiça.

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