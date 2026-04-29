Menu
Menu Busca quarta, 29 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Polícia

Procurado por homicídio no estado de Mato Grosso é preso em distrito de Rio Brilhante

Homem condenado a mais de 16 anos de prisão foi capturado em ação da Polícia Militar

29 abril 2026 - 10h11Vinícius Santos
Divulgação Divulgação  

Um homem de 38 anos foi preso na terça-feira (28) no distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante, durante uma ação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). Ele era considerado foragido e procurado pela Justiça em razão de uma condenação por homicídio.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, o preso é Rafael Floripes de Souza, condenado a 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de homicídio. O mandado de prisão está relacionado à morte de Adriano Nonato da Silva, ocorrida em 28 de dezembro de 2008, no município de Sinop, no estado de Mato Grosso.

O caso foi submetido a júri popular, no qual o Conselho de Sentença decidiu pela condenação do réu. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso fixou a pena total de reclusão em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão (prisão). 

Na sentença condenatória, foi destacado que o crime apresentou elevado grau de violência, com registro de múltiplos golpes com objeto de madeira, o que foi considerado um fator de maior reprovabilidade da conduta e de consequências mais graves. 

Com a captura realizada pela Polícia Militar, o caso foi encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela formalização dos procedimentos e comunicação às autoridades competentes do Estado de Mato Grosso. O condenado deverá cumprir a pena imposta pela Justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

 

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Estradas de MS terão reforço na fiscalização
Polícia
PRF reforça fiscalização em rodovias durante feriadão em MS
Arma apreendida durante a operação
Polícia
PF mira grupo que transportava cocaína da Bolívia e bloqueia R$ 4 milhões em MS
Arma e celulares apreendidos durante a ação
Polícia
Jovem é sequestrado e morto em 'tribunal do crime' em Pedro Gomes
Belina apreendida - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
PM intercepta Belina e prende suspeito de furto em Campo Grande
Divulgação / PMMS
Interior
Homem é preso em Nova Alvorada do Sul suspeito de crime sexual contra menor
Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Polícia
Denunciado por abandono, filho esfaqueia próprio pai em Campo Grande
Kensy Palácios é secretária estadual do PT
Polícia
Secretária do PT fica em estado gravíssimo após acidente em Campo Grande
Presídio de Amambai
Polícia
MP cobra medidas imediatas contra incêndio em presídio de Amambai
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Padrasto sai algemado em Campo Grande sob suspeita de estupro de menino de 1 ano
Suspeito de usufruir indevidamente de cartão foi localizado
Polícia
Rapaz encontra cartão e usufrui de quase R$ 1 mil em Nova Andradina

Mais Lidas

Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Residencial fica na região norte - Foto: Reprodução / Comunicação da Agehab
Cidade
Agehab publica resultado com 80 famílias pré-selecionadas no Residencial Nova Bahia
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Padrasto sai algemado em Campo Grande sob suspeita de estupro de menino de 1 ano