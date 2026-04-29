Secretária do PT fica em estado gravíssimo após acidente em Campo Grande

Kensy Palácio, de 43 anos, foi socorrida em estado gravíssimo no final da tarde desta terça-feira, dia 28, após uma tentativa frustrada de ultrapassagem, que ocasionou a queda na Avenida Panambi Vera, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. Ela é atualmente secretária estadual de políticas públicas da comunidade LGBTQIAP+, do PT.

Ao realizar a manobra na via, a vítima chegou a invadir a pista contrária e quase colidiu frontalmente com um caminhão. O caminhoneiro, contudo, evitou o contato e tracionou o veículo para o meio da pista, fazendo com que o motociclista conseguisse desviar, mas não evitasse a queda.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Kensy apresentava traumatismo craniano grave e sangramento na cabeça. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou o socorro e o encaminhou para a Santa Casa.

Conforme relato da família para a polícia, já na delegacia, o estado de saúde é considerado gravíssimo, estando internado na área vermelha do hospital e entubado.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e a Polícia Civil, acompanhada da Polícia Científica, realizaram os trabalhos de praxe do local.

O caso foi registrado na delegacia como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.

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