Expo Três terá shows que somam mais de R$ 2,3 milhões em contratos

A programação da Expo Três 2026 começa a ganhar forma em Três Lagoas, com a confirmação de grandes atrações nacionais. Extratos de contratos para a realização dos shows foram publicados no Diário Oficial da Assomasul na terça-feira (28), detalhando artistas e valores investidos pelo município.

Entre os nomes confirmados para o evento que ocorre de 11 a 15 de junho, está o DJ Alok, contratado por R$ 980 mil, por meio da empresa Alive Produções Artísticas Ltda. O artista é um dos principais nomes da música eletrônica no país e deve ser um dos destaques da programação.

Já a dupla Zé Neto & Cristiano também integra a grade da festa. O show foi contratado por R$ 855 mil, via ZNEC Produções Artísticas Ltda., reforçando a presença do sertanejo, tradicional nas feiras agropecuárias da região.

Outro nome confirmado é o cantor Alexandre Pires, que se apresenta com contrato no valor de R$ 550 mil, firmado com a empresa APN Serviços Ltda. O artista traz ao evento um repertório que mistura samba e pagode.

Além deles, tem ainda a dupla Sertaneja Chitãozinho e Xororó, que não teve o extrato publicado no Diário Oficial consultado.

Os extratos dos contratos foram publicados nas páginas 1236 e 1237 do Diário Oficial da Assomasul e fazem referência a processos administrativos distintos, todos vinculados à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Três Lagoas.

A Expo Três é um dos principais eventos do calendário do município e reúne atrações musicais, exposições e atividades voltadas ao público em geral.

Confira a programação no link.



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