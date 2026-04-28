Plano especial altera linhas e reforça transporte coletivo durante feriado na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) preparou um plano operacional especial para o transporte coletivo nos dias 1º e 2 de maio, feriado prolongado do Dia do Trabalhador.
Na sexta-feira (1º), as linhas 244, 322, 410, 418, 419, 422 e 424 terão operação adaptada para atender regiões industriais. Já as linhas 515 e 522 seguem o plano de sábado, enquanto as demais operam como domingos e feriados. Haverá ainda reforço com veículos reserva posicionados nos principais terminais da cidade.
No sábado (2), o sistema funciona normalmente, conforme o plano habitual.
A Agetran informou que fará monitoramento em tempo real e poderá ajustar a frota conforme a demanda ao longo do feriado.
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