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Baixa para Ancelotti: Militão passa por cirurgia e está fora da Copa do Mundo

Tratamento conservador era outra opção, mas atleta e Real Madrid foram no procedimento cirúrgico

28 abril 2026 - 15h55Vinicius Costa
Militão está fora da Copa do MundoMilitão está fora da Copa do Mundo   (Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images)

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, passou por uma cirurgia nesta terça-feira, dia 28, que o deixará fora da Copa do Mundo. Essa é mais uma baixa confirmada para Carlo Ancelotti, que já não poderá contar com o atacantes Estevão.

O brasileiro sentiu a lesão no dia 21, enquanto estava atuando pelo Real Madrid no duelo contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. A lesão, diagnosticada como mais séria após novos exames, seria em recorrência da contusão que ele sofreu ainda em dezembro do ano passado.

Em comunicado, o Real Madrid confirmou o procedimento cirúrgico e destacou que a operação aconteceu para tratar de uma ruptura no tendão do bíceps femoral da perna direita.

"Nosso jogador Éder Militão foi submetido hoje a uma cirurgia bem-sucedida para tratar de uma ruptura no tendão do bíceps femoral proximal da perna esquerda. A operação foi realizada pelo Dr. Lasse Lempainen sob a supervisão da equipe médica do Real Madrid. Militão começará sua reablitação nos próximos dias", disse o comunicado.

Inicialmente, o atleta pensava em aderir a um tratamento mais conservador para tentar estar apto para a Copa do Mundo, mas os exames indicaram a gravidade da lesão e foi optado pela cirurgia.

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