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Jogador do Benfica é suspenso após ofensa a Vini Jr. na Champions

Caso inicialmente tratado como racismo foi enquadrado como conduta discriminatória

24 abril 2026 - 13h55Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Prestianni foi acusado de proferir falas discriminatóriasPrestianni foi acusado de proferir falas discriminatórias   (Pedro Rocha/Reuters)

A UEFA anunciou a suspensão do jogador Gianluca Prestianni, do Benfica, por conduta discriminatória contra o brasileiro Vinícius Júnior durante uma partida da Liga dos Campeões. A punição foi definida após investigação do episódio ocorrido em confronto contra o Real Madrid.

O caso teve grande repercussão no futebol europeu após denúncia feita por Vini Jr. em campo, o que levou à interrupção temporária da partida e à abertura de procedimento disciplinar. Inicialmente tratado como suspeita de racismo, o episódio acabou enquadrado como comportamento discriminatório de outra natureza.

De acordo com a entidade, Prestianni foi suspenso por seis partidas em competições oficiais. Parte da punição, no entanto, ficará condicionada a um período de observação, enquanto um jogo já havia sido cumprido de forma provisória.

A investigação concluiu que não houve comprovação de injúria racial, mas confirmou o uso de expressão discriminatória, o que motivou a sanção. O episódio ocorreu em fevereiro, durante jogo válido pelos playoffs da Champions League, em Lisboa.

Além da suspensão em torneios europeus, a UEFA solicitou à FIFA que amplie a punição para competições internacionais, o que pode impactar eventuais convocações do jogador para a seleção argentina.

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