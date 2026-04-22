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Circuito LIVE! Run XP movimenta Campo Grande com corrida de até 21 km

Evento reúne cerca de 3 mil corredores na cidade, que contará com trajetos de 5 e 10 km

22 abril 2026 - 15h38Vinicius Costa
Etapa oferece provas de 21 km, 10 km e 5 kmEtapa oferece provas de 21 km, 10 km e 5 km   (Ginza Studio/LIVE! RUN XP)

Campo Grande recebe neste domingo (26) uma das etapas do Circuito LIVE! RUN XP 2026, considerado um dos maiores calendários de corrida de rua da América Latina. A prova contará com percursos de 21 km, 10 km e 5 km, reunindo cerca de 3 mil atletas na capital sul-mato-grossense.

A largada e chegada serão realizadas no Shopping Campo Grande, que também sediará a Arena LIVE!. O trajeto da meia maratona passa por pontos conhecidos da cidade, como o Parque das Nações Indígenas e o Parque dos Poderes, enquanto os percursos menores incluem passagem pelo Parque Ecológico do Sóter.

De acordo com a organização, as últimas vagas para a etapa ainda estão disponíveis por meio do aplicativo LIVE! Experience e do site oficial do circuito. A proposta do evento é unir performance esportiva e valorização dos espaços urbanos das cidades-sede.

A programação tem início às 5h30, com a largada dos 21 km. Já as provas de 5 km e 10 km começam às 6h. Após as corridas, os participantes terão acesso à Arena LIVE!, com ativações de marcas parceiras, espaço de convivência e atividades como a Corrida Kids.

A retirada dos kits ocorre entre quinta-feira (23) e sábado (25), no Shopping Campo Grande, das 10h às 22h. O evento integra a temporada 2026 do circuito, que percorre diferentes regiões do país.

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