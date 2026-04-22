Circuito LIVE! Run XP movimenta Campo Grande com corrida de até 21 km

Campo Grande recebe neste domingo (26) uma das etapas do Circuito LIVE! RUN XP 2026, considerado um dos maiores calendários de corrida de rua da América Latina. A prova contará com percursos de 21 km, 10 km e 5 km, reunindo cerca de 3 mil atletas na capital sul-mato-grossense.

A largada e chegada serão realizadas no Shopping Campo Grande, que também sediará a Arena LIVE!. O trajeto da meia maratona passa por pontos conhecidos da cidade, como o Parque das Nações Indígenas e o Parque dos Poderes, enquanto os percursos menores incluem passagem pelo Parque Ecológico do Sóter.

De acordo com a organização, as últimas vagas para a etapa ainda estão disponíveis por meio do aplicativo LIVE! Experience e do site oficial do circuito. A proposta do evento é unir performance esportiva e valorização dos espaços urbanos das cidades-sede.

A programação tem início às 5h30, com a largada dos 21 km. Já as provas de 5 km e 10 km começam às 6h. Após as corridas, os participantes terão acesso à Arena LIVE!, com ativações de marcas parceiras, espaço de convivência e atividades como a Corrida Kids.

A retirada dos kits ocorre entre quinta-feira (23) e sábado (25), no Shopping Campo Grande, das 10h às 22h. O evento integra a temporada 2026 do circuito, que percorre diferentes regiões do país.

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