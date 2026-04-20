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João Fonseca sobe de posição no ranking mundial do tênis

O brasileiro somou 100 pontos após o ATP 500 de Munique

20 abril 2026 - 13h36Sarah Chaves
João FonsecaJoão Fonseca   (Getty Images)

A Associação de Tênis Profissionais (ATP) confirmou nesta segunda-feira (20) que João Fonseca subiu de posição no ranking mundial e agora é o 31º do mundo, alcançando a melhor colocação da temporada desde novembro de 2025, quando chegou a 24º posição.

O tenista brasileiro somou 100 pontos após o ATP 500 de Munique nas quartas de final contra o norte-americano Ben Shelton.

Seu próximo torneio é o Master 1000 de Madri e, pela primeira vez, João será cabeça de chave, após desistências importantes como a do espanhol número 2 do mundo, Carlos Alcaraz, e do sérvio top 4, Novak Djokovic, ambos por lesão

Com os pontos, o brasileiro avança direto para a segunda rodada e se livra de pegar os principais tenistas inscritos no torneio logo nos primeiros jogos. A estreia do carioca está programada para esta sexta-feira (24), com adversário e horário a serem definidos.

Próximos torneios do João Fonseca
•    Masters 1000 de Madri - 22 de abril a 3 de maio
•    Masters 1000 de Roma - 6 de maio a 17 de maio
•    Roland Garros - 24 de maio a 7 de junho
 

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