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Dourados abre Liga Estadual de Futsal Feminino com 24 equipes neste domingo

Competição reúne times de várias cidades e marca retomada do Ginásio Ulysses Guimarães após reforma

11 abril 2026 - 11h10Taynara Menezes
Encontro de definição Encontro de definição   (Foto: Assessoria )

A Prefeitura de Dourados realiza neste domingo (12) a abertura da Liga Estadual de Futsal Feminino, reunindo 24 equipes de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. A competição começa às 13h, no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, com atletas a partir de 15 anos.

O torneio conta com forte presença de equipes locais, além de times de municípios como Campo Grande, Ponta Porã, Maracaju e Antônio João, promovendo a integração esportiva no Estado.
A disputa será dividida em duas fases: uma etapa inicial com jogos em grupos regionais e, posteriormente, confrontos eliminatórios no formato mata-mata até a definição das finalistas.

Além de incentivar a participação feminina no esporte, a competição também marca a retomada do ginásio municipal, reinaugurado recentemente após quatro anos fechado para reforma. O espaço já voltou a receber grandes eventos esportivos e reforça o papel de Dourados como polo regional.

O prefeito Marçal Filho destacou a importância do evento para o município. “É uma alegria para nossa cidade sediar uma competição estadual de futsal feminino. Como maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, temos o compromisso de incentivar e fortalecer o esporte em todas as modalidades”, afirmou.

A organização também ressalta que o campeonato contribui para dar mais visibilidade às atletas e movimentar a comunidade esportiva local.

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