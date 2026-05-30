EUA afirmam ter identificado PCC e Comando Vermelho em 12 estados do país

O governo dos Estados Unidos afirmou ter identificado a atuação das facções criminosas brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) em 12 estados norte-americanos. As duas organizações foram recentemente classificadas pelo governo do presidente Donald Trump como grupos terroristas.

A informação foi confirmada neste sábado (30) pela porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Amanda Roberson. Segundo ela, as autoridades americanas não divulgaram quais são os estados onde as facções estariam presentes, por se tratar de informações ligadas a investigações e procedimentos judiciais.

Ainda de acordo com Roberson, o governo norte-americano considera o PCC e o Comando Vermelho duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Ela afirmou que a influência dos grupos ultrapassa as fronteiras brasileiras e alcança outros países da região, além dos próprios Estados Unidos.

“A sua influência e suas redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e até mesmo ao nosso país”, declarou.

A porta-voz acrescentou que a gestão Trump pretende manter ações para combater o tráfico de drogas e enfraquecer as fontes de financiamento de organizações classificadas como terroristas.

A designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas foi feita com base em duas classificações da legislação americana: Organização Terrorista Estrangeira (FTO, na sigla em inglês) e Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT). Na prática, as medidas ampliam o alcance das sanções dos Estados Unidos contra integrantes, apoiadores e redes financeiras ligadas aos grupos.



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