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Vídeo: Torcedores do Santos se envolvem em pancadaria em estádio na fronteira

Confusão ocorreu na ala destinada a santistas, incluindo organizada, antes do confronto contra o Club Recoleta, em Pedro Juan Caballero

05 maio 2026 - 20h35Taynara Menezes e Vinícius Costa    atualizado em 05/05/2026 às 20h52

Torcedores do Santos Futebol Clube protagonizaram uma confusão na noite desta terça-feira (5), pouco antes do início da partida contra o Club Recoleta, pela Copa Sul-Americana, em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã.

A briga foi registrada e filmada em um dos setores do estádio onde estavam concentrados torcedores santistas, incluindo integrantes de torcida organizada. Até o momento, não há confirmação sobre o que teria motivado o confronto.

O confronto é considerado decisivo para o Santos na competição continental. O elenco santista desembarcou em Ponta Porã no fim da tarde de segunda-feira (4), com destaque para a presença de Neymar, principal nome do time. 

A partida acontece no Estadio Monumental Río Parapití, localizado a cerca de 2 quilômetros da fronteira com o Brasil. A expectativa era de casa cheia, com mais de 20 mil torcedores aguardados após a venda antecipada dos ingressos.

Confira o vídeo do momento da confusão:

 

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