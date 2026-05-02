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Dia do Corre leva corrida noturna para o Centro da Capital na segunda-feira

Participantes largam às 19h30 e percorrem ruas da região central

02 maio 2026 - 08h22Sarah Chaves    atualizado em 02/05/2026 às 11h25
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A corrida "Dia do Corre" será realizada na segunda-feira (4), em Campo Grande, com largada na região central e percurso de cinco quilômetros pelas principais ruas do Centro. Não precisa de inscrições.

A concentração começa às 19h, em frente ao Pátio, o Shopping do Centro, na Rua Marechal Rondon, 1380. A largada está prevista para as 19h30,  planejado para circular por vias da região central, conectando os participantes ao espaço urbano em um percurso curto e acessível. O JD1 entrou em contato com a organização que afirmou que seguindo os próprios métodos de segurança, não divulga o trajeto com antecedência.

Aberto ao público e gratuito, o evento é voltado tanto para iniciantes quanto para corredores mais experientes. A proposta é reunir participantes em uma atividade noturna, com organização concentrada na largada e retorno ao ponto inicial.

Além da corrida, a programação inclui alongamento coletivo para preparar o corpo, carro de som ditando o ritmo da noite e um after com alimentação e bebidas para fechar o encontro em clima de celebração. A trilha sonora fica por conta do DJ Danilo Bachega. 

O evento é realizado em parceria com o Pátio, o Shopping do Centro, e deve movimentar a região com a presença de corredores ao longo da noite. Informações adicionais podem ser consultadas no perfil oficial do evento nas redes sociais.
 

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