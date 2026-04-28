Corrida do Trabalhador movimenta Dourados neste sábado

A Prefeitura de Dourados realiza neste sábado (2) a Corrida do Trabalhador, que neste ano terá edição noturna. O evento começa às 19h, com concentração às 18h, no pátio do Estádio Frédis Saldivar, o Douradão, com largada na Rua Coronel Ponciano.

A prova, organizada pelo Dourados Run Club, terá percurso de 5 km e também contará com caminhada, corrida kids, shows e feira gastronômica, reunindo esporte e lazer em um só espaço.

Cerca de 250 atletas participam da corrida principal, além de outros 50 inscritos nas demais modalidades.

A programação inclui apresentação do grupo Soul Samba e do DJ Dricsss. Como novidade, a feira livre do Parque dos Ipês será realizada no local, com artesanato, alimentação e produtos da agricultura familiar.

Segundo a diretora-presidente da Funed, Sandra Giselly Amaral, a proposta é integrar diferentes atividades. “A parceria com o Dourados Run Clube reforça o compromisso com a qualidade técnica da prova”, afirmou.

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