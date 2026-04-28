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TJMS oferece oportunidade de estágio para acadêmicos de Direito em Glória de Dourados

Podem participar estudantes regularmente matriculados entre o primeiro e o antepenúltimo semestre

28 abril 2026 - 13h23Vinícius Santos
Prova EnadeProva Enade   (Foto/Reprodução)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) está com inscrições abertas, até o dia 15 de maio, para processo seletivo de estágio na área de Direito na comarca de Glória de Dourados, com formação de cadastro de reserva para futuras convocações conforme a necessidade da administração.

Podem participar estudantes regularmente matriculados entre o primeiro e o antepenúltimo semestre do curso de Direito, em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria do Foro da comarca, no horário das 12h30 às 17h30.

O processo seletivo contará com prova objetiva no dia 12 de junho, às 13h30, no fórum da comarca. A avaliação terá 20 questões, sendo 10 de Direito e 10 de Língua Portuguesa, com caráter eliminatório e classificatório. Para ser aprovado, o candidato deverá atingir, no mínimo, 50% da pontuação total.

A classificação será realizada em ordem decrescente de pontuação, e as convocações ocorrerão conforme a demanda do Tribunal. Em caso de empate, serão considerados critérios como maior nota em Direito, semestre mais avançado e idade do candidato.

O edital também prevê reserva de vagas para cotistas, sendo 10% para pessoas com deficiência, 30% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos e 3% para indígenas, conforme a legislação vigente.

O estágio terá duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, com jornada de cinco horas diárias. Os selecionados receberão bolsa-auxílio e auxílio-transporte, conforme valores estabelecidos pelo TJMS.

O resultado final está previsto para ser divulgado a partir de 23 de junho. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da administração.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria do Foro da comarca.

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