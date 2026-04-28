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Dois são presos com material de abuso sexual infantil em Campo Grande

Ação da DEPCA faz parte da ação nacional deflagrada pela Polícia Federal

28 abril 2026 - 14h38Vinicius Costa
Ação aconteceu também em Mato Grosso do SulAção aconteceu também em Mato Grosso do Sul   (Divulgação/PCMS)

Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta terça-feira, dia 28, com material de abuso sexual infantil em Campo Grande, durante a operação Operação Nacional 'Proteção Integral IV', deflagrada pela Polícia Federal em todo o país.

A ação na capital sul-mato-grossense foi coordenada pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), onde foram cumpridos três mandados de busca nos bairros Santa Luzia, Aero Rancho e Centenário.

Com os dois indivíduos presos haviam grande armazenamento de material de abuso sexual infantil e com eles, foram apreendidos aparelhos celulares e computadores.

Segundo a Polícia Civil, um dos presos, localizado no bairro Santa Luzia, utilizava softwares da chamada “dark web” para acessar conteúdos ilícitos e dificultar o rastreamento de suas atividades.

A Operação Proteção Integral IV integra ainda um esforço internacional denominado Operação Aliados pela Infância VI, com ações simultâneas em diversos países da América Latina e Europa, incluindo: Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Urugua, reforçando a cooperação global no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes.

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