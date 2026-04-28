Jovem morre em grave acidente na BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis

Ariane da Silva, de 24 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira, dia 28, na BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis. Ela era natural de Nova Andradina.

A vítima conduzia um Chevrolet Ônix na direção de Deodápolis para Ivinhema, quando por motivos a serem apurados, houve a colisão frontal com um caminhão-tanque, que seguia no sentido contrário da pista.

Ariane ficou presa nas ferragens do veículo e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local dos fatos. Conforme o site Ivinoticias, o motor do carro foi arremessado a alguns metros em razão do impacto.

O Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas nada pode ser feito, pois a vítima já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do acidente e realizaram os trabalhos de praxe.

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