Menu
Menu Busca terça, 28 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Polícia

Jovem morre em grave acidente na BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis

Ariane da Silva era natural de Nova Andradina e estava sozinha no veículo

28 abril 2026 - 11h23Vinicius Costa
Frente do carro ficou completamente destruídoFrente do carro ficou completamente destruído   (Jornal da Nova/Ivinoticias)

Ariane da Silva, de 24 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira, dia 28, na BR-376, entre Ivinhema e Deodápolis. Ela era natural de Nova Andradina.

A vítima conduzia um Chevrolet Ônix na direção de Deodápolis para Ivinhema, quando por motivos a serem apurados, houve a colisão frontal com um caminhão-tanque, que seguia no sentido contrário da pista.

Ariane ficou presa nas ferragens do veículo e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local dos fatos. Conforme o site Ivinoticias, o motor do carro foi arremessado a alguns metros em razão do impacto.

O Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas nada pode ser feito, pois a vítima já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do acidente e realizaram os trabalhos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
PF cumpre mandados em MS e outros estados em ofensiva contra abuso de crianças
Divulgação - PMMS
Polícia
Polícia Militar apreende carga de drogas avaliada em mais de R$ 6 milhões em Deodápolis
Caso aconteceu na região da Prainha, em Paranaíba
Polícia
Adolescente denuncia estupro durante passeio de jet ski em Paranaíba
Cachorrinho teve a orelha cortada
Polícia
Idoso é preso por cortar orelha de cachorro em Ribas do Rio Pardo
Canetas seriam levadas para o Mato Grosso
Polícia
Médico é preso transportando canetas emagrecedoras ilegais em Coxim
Operação aconteceu nas cidades de Coxim e Rio Verde
Polícia
Morto em confronto com o Garras em operação era líder de facção em Coxim
Leão foi localizado no Aero Rancho
Polícia
Leão furtado em hamburgueria em Campo Grande foi vendido por R$ 200 para decorar jardim, diz polícia
Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba
Polícia
Dez dias depois, polícia prende 2º envolvido em tentativa de homicídio em Paranaíba
Misael faleceu ainda no local do acidente
Polícia
Rapaz morre após capotar carro em propriedade rural de Dois Irmãos do Buriti
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Justiça
Moraes manda demitir policiais condenados por tortura e reafirma entendimento do STF

Mais Lidas

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Local da ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem morto em confronto com a PM no Jardim Noroeste tinha anotações policiais
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Interior
Menina é estuprada enquanto voltava da escola em MS