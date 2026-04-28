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Agehab publica resultado com 80 famílias pré-selecionadas no Residencial Nova Bahia

A publicação oficial consta no Diário Oficial Eletrônico nº 12.139, desta terça-feira

28 abril 2026 - 12h23Vinícius Santos
Residencial fica na região norte - Foto: Reprodução / Comunicação da AgehabResidencial fica na região norte - Foto: Reprodução / Comunicação da Agehab  

A Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab) divulgou a relação das famílias pré-selecionadas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, referente ao Residencial Nova Bahia, em Campo Grande.

A seleção foi realizada no dia 17 de abril de 2026 e contempla 80 unidades habitacionais do condomínio, destinadas a famílias enquadradas na Faixa 1 do programa, que utiliza recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

A publicação oficial consta no Diário Oficial Eletrônico nº 12.139, desta terça-feira (28), com assinatura da diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez.

O FAR integra uma das modalidades do programa habitacional federal, voltada ao atendimento de famílias de baixa renda, com possibilidade de subsídio total ou parcial para aquisição da moradia.

Nesta etapa, o foco da seleção é priorizar famílias em situação de maior vulnerabilidade social e econômica. A ação é resultado da parceria entre o Governo Federal e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que, segundo a publicação, busca ampliar o acesso à moradia digna para a população.

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