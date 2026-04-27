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Energisa lança viveiro de espécies nativas para fortalecer áreas verdes urbanas

Estrutura também atenderá demandas de compensação ambiental no Estado

27 abril 2026 - 13h11Vinicius Costa
Viveiro foi inaugurado em Campo GrandeViveiro foi inaugurado em Campo Grande   (Divulgação/Energisa)

A Energisa Mato Grosso do Sul inaugurou, no início de abril, um viveiro de mudas nativas em sua sede, em Campo Grande, com capacidade para produzir até 30 mil unidades. O espaço integra a estratégia ambiental da empresa e tem como foco ampliar a arborização urbana planejada no Estado.

Batizado de Viveiro Adilson Panizza, o projeto prioriza o cultivo de espécies de pequeno e médio porte, adequadas ao ambiente urbano e compatíveis com a rede elétrica. A proposta é contribuir para a formação de áreas verdes que não interfiram na infraestrutura de distribuição de energia, aliando sustentabilidade e segurança operacional.

Além da produção, o viveiro também deve atender municípios com a doação de mudas, apoio a compensações ambientais e desenvolvimento de iniciativas sustentáveis. Segundo a engenheira ambiental Giovana Marques, responsável pelo projeto, a estrutura amplia a atuação da empresa na promoção de soluções ambientais e no apoio às demandas locais.

“O projeto foi pensado para integrar energia e meio ambiente, com impacto direto na qualidade de vida e no equilíbrio das cidades”, afirmou a engenheira. Ela destaca que a escolha das espécies segue diretrizes dos planos municipais de arborização urbana, garantindo compatibilidade com o espaço público.

Entre as mudas cultivadas estão espécies nativas como manduvi, castanha-do-maranhão, bálsamo cabreúva, bacupari-miúdo, fava-de-bolota, embiruçu e paineira-branca. A iniciativa reforça a agenda de sustentabilidade da companhia e a meta de estimular cidades mais verdes e resilientes.

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