Tentativa de fuga termina com prisão de homem armado em Nova Alvorada do Sul

Na noite de domingo (26), a Polícia Militar de Nova Alvorada do Sul prendeu um homem de 28 anos por porte ilegal de arma de fogo, além dos crimes de desobediência, resistência e desacato.

Segundo a PM, a ação teve início após denúncia recebida por telefone funcional informando que um indivíduo estaria armado em uma conveniência do município. Diante das informações, a equipe policial foi até o local e identificou um suspeito com as características repassadas.

Durante a tentativa de abordagem e busca pessoal, o homem desobedeceu às ordens legais e tentou fugir, sendo alcançado pelos policiais. No momento da contenção, ele passou a resistir ativamente, o que exigiu o uso diferenciado da força para garantir a segurança da equipe e do próprio suspeito.

Na revista pessoal, os policiais localizaram um revólver calibre .38, marca Rossi, com numeração raspada, escondido na roupa íntima do abordado. A arma estava municiada com cinco munições intactas do mesmo calibre.

Ainda conforme a ocorrência, durante a condução, o homem voltou a resistir, recusando-se a entrar no compartimento de presos da viatura e proferindo ofensas contra os policiais. Diante da situação, foi novamente necessário o uso de força e algemas.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. A arma de fogo e as munições foram apreendidas.

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