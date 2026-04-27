Mary Nilce é nomeada secretária adjunta da Educação em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou mudanças na Secretaria de Estado de Educação (SED) em publicação no Diário Oficial desta segunda-feira (27). As alterações envolvem a troca no cargo de secretário adjunto da pasta.

Mary Nilce Peixoto dos Santos foi nomeada para assumir a função de secretária adjunta, com efeito a partir da data da publicação. Para assumir o novo posto, ela foi exonerada do cargo anterior de superintendente I na própria secretaria.

Com a mudança, quem deixa a função de secretário adjunto é Sergio Luiz Gonçalves, que foi exonerado do cargo.

As nomeações e exonerações foram assinadas pelo governador Eduardo Riedel e pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos.

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