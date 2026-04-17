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Educação

UEMS abre inscrições para cursinho com 40 vagas e auxílio de R$ 200 na Capital

Programa integra Rede Nacional de Cursinhos Populares e é voltado a estudantes da rede pública que vão concluir o ensino médio

17 abril 2026 - 16h52Taynara Menezes
Universidade Estadual de Mato Grosso do SulUniversidade Estadual de Mato Grosso do Sul   (Divulgação/UEMS)

Estão abertas as inscrições para a turma presencial do Cursinho UEMS em Campo Grande. A iniciativa oferece 40 vagas, além de outras 40 para cadastro de reserva, e é destinada a estudantes concluintes da 3ª série do ensino médio de escolas públicas.

As inscrições seguem abertas até o dia 21 de abril de 2026, com início das aulas previsto para 5 de maio. O cursinho integra a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), do Ministério da Educação, e tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior por meio da preparação para o Enem e vestibulares.

Além da formação gratuita, os estudantes selecionados receberão auxílio-permanência no valor de R$ 200 mensais durante os oito meses de curso. Para participar, é necessário estar inscrito no CadÚnico e pertencer a famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa.

A iniciativa é gerenciada pela Divisão de Acolhimento e Desenvolvimento Social (DADES), vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC/UEMS), e busca fortalecer o vínculo entre a universidade e a comunidade, além de contribuir para a redução de desigualdades educacionais.

O projeto também prevê atividades complementares voltadas à formação dos estudantes, como orientação profissional, técnicas de estudo e ações de apoio à saúde mental, além do acompanhamento pedagógico alinhado às competências do Enem.

As inscrições devem ser feitas por formulário online disponibilizado pela UEMS.(Clicando aqui)

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