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UEMS abre inscrições para auxílios permanência e alimentação

Processo seletivo avalia situação socioeconômica de estudantes e segue até 24 de abril

13 abril 2026 - 18h12Taynara Menezes
O resultado preliminar está previsto para 6 de maioO resultado preliminar está previsto para 6 de maio   (Foto: Divulgação)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o processo de avaliação socioeconômica que dá acesso aos auxílios permanência e alimentação, por meio do Programa Institucional de Assistência Estudantil (Piae).

As inscrições seguem até o dia 24 de abril de 2026 e devem ser feitas exclusivamente de forma online, pelo sistema da assistência estudantil da instituição. O programa terá vigência entre maio de 2026 e maio de 2027.

O processo tem como objetivo identificar estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica e oferecer suporte financeiro para auxiliar na permanência na universidade e na garantia de necessidades básicas, como alimentação.

Podem participar acadêmicos regularmente matriculados em cursos de graduação da UEMS que comprovem renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo e renda total familiar de até cinco salários mínimos.

A seleção considera critérios como renda, condições de moradia, gastos com transporte e saúde, além de outros fatores sociais utilizados no Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), que classifica os candidatos.

O resultado preliminar está previsto para 6 de maio, com período para ajustes na documentação até 12 de maio. A lista final de contemplados será divulgada a partir de 22 de maio.

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