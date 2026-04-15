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PRF inicia Operação Tiradentes 2026 nas rodovias federais de MS nesta sexta-feira

Ação segue até terça-feira (21) com reforço na fiscalização e foco em alcoolemia, velocidade e ultrapassagens

15 abril 2026 - 18h35Taynara Menezes
PRF na estradaPRF na estrada   (Foto: Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (17), a Operação Tiradentes 2026 nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. A ação segue até a terça-feira (21) com reforço na fiscalização em pontos estratégicos do estado.

Durante o período, o trabalho terá foco principalmente no combate à alcoolemia ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. As equipes também vão utilizar câmeras de videomonitoramento, com apoio da concessionária Motiva Pantanal.

Em Mato Grosso do Sul, não haverá restrição de tráfego para veículos durante a operação. O balanço final das ações será divulgado na quarta-feira (22), após o encerramento da operação.

A PRF também reforça orientações para os motoristas que vão pegar a estrada. Antes de viajar, é importante verificar as condições do veículo, com atenção especial aos sistemas de freios, pneus, iluminação e sinalização.

Outra recomendação é evitar longos períodos seguidos de direção, com pausas a cada quatro horas, além de estar em boas condições físicas e psicológicas para conduzir.

A corporação alerta ainda para o uso obrigatório do cinto de segurança por todos os ocupantes e o uso correto de dispositivos de retenção para crianças, como cadeirinhas e assentos de elevação.

As bagagens devem ser transportadas no compartimento adequado do veículo, evitando riscos em caso de acidentes.

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