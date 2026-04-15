Vídeo: Com ajuda de cão farejador, polícia apreende 46 kg de maconha em transportadora

Uma ação do Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPChoque) resultou na apreensão de 46 quilos de maconha na manhã desta quarta-feira (15), em Campo Grande. As equipes contaram com o apoio do cão farejador Aron para encontrar as substâncias.

A ocorrência foi registrada por volta das 6h30, após denúncia de que uma empresa de transporte de pessoas e encomendas, próxima à região central, estaria sendo utilizada para envio de material ilícito. No local, a equipe do Canil realizou a verificação das encomendas com o auxílio do cão farejador “Aron”, que indicou a presença de entorpecentes em quatro caixas armazenadas no depósito da cooperativa.

Ao abrirem os volumes, os policiais encontraram 48 tabletes de substância análoga à maconha. Conforme laudo do Departamento Especializado de Repressão ao Narcotráfico (Denar), o material totalizou aproximadamente 46 quilos.

Durante a checagem, foi constatado que os dados do remetente eram falsos. A droga apreendida representa um prejuízo estimado em R$ 92 mil ao crime. Todo o material foi encaminhado ao Denar para as providências cabíveis.

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