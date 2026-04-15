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Vídeo: Com ajuda de cão farejador, polícia apreende 46 kg de maconha em transportadora

Droga apreendida pelo Batalhão de Choque representa prejuízo estimado em R$ 92 mil ao crime organizado

15 abril 2026 - 17h32Gabrielly Gonzalez

Uma ação do Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPChoque) resultou na apreensão de 46 quilos de maconha na manhã desta quarta-feira (15), em Campo Grande. As equipes contaram com o apoio do cão farejador Aron para encontrar as substâncias. 

A ocorrência foi registrada por volta das 6h30, após denúncia de que uma empresa de transporte de pessoas e encomendas, próxima à região central, estaria sendo utilizada para envio de material ilícito. No local, a equipe do Canil realizou a verificação das encomendas com o auxílio do cão farejador “Aron”, que indicou a presença de entorpecentes em quatro caixas armazenadas no depósito da cooperativa.

Ao abrirem os volumes, os policiais encontraram 48 tabletes de substância análoga à maconha. Conforme laudo do Departamento Especializado de Repressão ao Narcotráfico (Denar), o material totalizou aproximadamente 46 quilos.

Durante a checagem, foi constatado que os dados do remetente eram falsos. A droga apreendida representa um prejuízo estimado em R$ 92 mil ao crime. Todo o material foi encaminhado ao Denar para as providências cabíveis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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