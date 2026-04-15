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Mesmo com ordem de afastamento, homem aterroriza ex, ameaça se mutilar e acaba preso

Além de perseguição e invasão de imóveis, situação escalou quando ele apareceu com faca, levando a vítima a se trancar por medo

15 abril 2026 - 10h52Sarah Chaves
Delegacia de Fátima do SulDelegacia de Fátima do Sul  

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante em Fátima do Sul após ignorar uma ordem da Justiça e continuar perseguindo a ex-companheira. Mesmo proibido de se aproximar, ele insistia em aparecer na casa da vítima e no trabalho dela, onde atua como cuidadora de uma idosa, causando medo constante.

Segundo o relato, o homem ficava do lado de fora chamando pela mulher, tentando contato a todo momento e, em algumas situações, chegou a tentar invadir os locais. Além disso, fazia ameaças, tinha comportamento agressivo e ciumento e ainda constrangia vizinhos e pessoas próximas.

A situação ficou ainda mais grave quando, em um dos episódios, ele apareceu com uma faca e disse que tiraria a própria vida, e chegou a provocar lesões em si mesmo. Desesperada, a vítima precisou se trancar dentro de casa com medo de que a situação fugisse do controle.

Mesmo após esses episódios, o homem voltou a descumprir as medidas protetivas. Foi então que a polícia foi acionada e conseguiu localizá-lo. Ele foi preso e levado para a delegacia.

Durante a abordagem, o suspeito negou tudo e disse que estaria sendo perseguido pela ex-companheira. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia.

 

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