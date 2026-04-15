Foragido da Gameleira tenta fugir, mas acaba preso em Três Lagoas

Um homem de 54 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso na tarde de terça-feira (14) em Três Lagoas, após tentar fugir de uma abordagem policial.

Ele foi localizado por investigadores da SIG (Seção de Investigações Gerais) no bairro Vila Nova. Ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou atitude suspeita e tentou escapar, mas acabou sendo perseguido e detido pela equipe.

O preso havia fugido há mais de dois meses do Estabelecimento Penal da Gameleira, em Campo Grande, onde cumpria pena no regime semiaberto.

Segundo a polícia, ele tem condenação superior a 20 anos de prisão por crimes como homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e porte de arma de fogo de uso restrito, entre outros.

A ação foi coordenada pelo delegado Ricardo Henrique Cavagna.

“A SIG solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados”, disse o delegado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também