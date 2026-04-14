Carro colide contra árvore e deixa três pessoas em estado grave no bairro Jardim Presidente

Taynara Menezes e Vinicius Santos atualizado em 14/04/2026 às 17h59

Um carro colidiu violentamente contra uma árvore na Rua Silvia de Campo, no bairro Jardim Presidente, em Campo Grande, na tarde desta terça-feira (14). Três ocupantes do veículo ficaram em estado grave e são socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme apurado no local, estavam duas mulheres e um homem no automóvel, modelo Corsa Classic branco, que foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. As causas do acidente ainda são apuradas.

Mas, a princípio, há duas versões preliminares: uma aponta que o veículo pode ter passado por um buraco na via, o que teria provocado a perda de controle; outra hipótese é de que o motorista possa ter passado mal ao volante.

O JD1 segue acompanhando o caso no local para trazer novas informações.

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