Carro colide contra árvore e deixa três pessoas em estado grave no bairro Jardim Presidente

Um carro colidiu violentamente contra uma árvore na Rua Silvia de Campo, no bairro Jardim Presidente, em Campo Grande, na tarde desta terça-feira (14). Três ocupantes do veículo ficaram em estado grave e são socorridos pelo Corpo de Bombeiros.
Conforme apurado no local, estavam duas mulheres e um homem no automóvel, modelo Corsa Classic branco, que foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. As causas do acidente ainda são apuradas.
Mas, a princípio, há duas versões preliminares: uma aponta que o veículo pode ter passado por um buraco na via, o que teria provocado a perda de controle; outra hipótese é de que o motorista possa ter passado mal ao volante.
O JD1 segue acompanhando o caso no local para trazer novas informações.
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