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Colômbia vai usar eutanásia em "hipopótamos de Pablo Escobar"; entenda

Importação ilegal dos animais foi realizada pelo traficante na década de 80; população é considerada invasora ao ecossistema colombiano

14 abril 2026 - 18h34Da Reuters
Hipopótamos na região da Antióquia, na Colômbia Hipopótamos na região da Antióquia, na Colômbia   ( Paul Arboleda/AFP/Getty Images)

A Colômbia vai lançar um plano no segundo semestre de 2026 para controlar sua população invasora de hipopótamos. O plano deve incluir, inicialmente, a eutanásia de 80 animais, afirmou a Ministra do Meio Ambiente, Irene Vélez, na segunda-feira (13).

O país sul-americano abriga cerca de 200 hipopótamos na região central, próxima ao Rio Magdalena. Se medidas de controle não forem adotadas, a população poderá aumentar para até 1.000 indivíduos até 2035, disse Vélez.

"Nós temos que agir para reduzir a população de hipopótamos. Essas ações são essenciais para proteger nossos ecossistemas e nossas espécies nativas", disse Vélez a jornalistas, observando que o crescimento populacional ameaça espécies como tartarugas de rio e peixes-boi, além de causar a poluição da água.

"Acreditamos que existam aproximadamente 80 animar que poderiam ser submetidos à medida". completou.

Os primeiros quatro hipopótamos da Colômbia foram importados ilegalmente na década de 1980 pelo falecido traficante Pablo Escobar, que estabeleceu um zoológico em uma de suas propriedades. Desde então, a população cresceu amplamente e sem controle, apesar de alguns esforços das autoridades ambientais provinciais.

O programa anunciado na segunda-feira tem um orçamento de 7,2 bilhões de pesos (US$ 1,98 milhão) e inclui medidas como confinamento e realocação.

Embora a Colômbia tenha iniciado conversas há meses com oito governos, incluindo Índia, México, Filipinas, Equador, Peru e África do Sul, para possivelmente transferir alguns animais para zoológicos ou santuários nesses países, as autorizações necessárias ainda não foram obtidas, disse Vélez.

Os hipopótamos da Colômbia possuem defeitos genéticos devido à endogamia (cruzamento entre parentes), o que reduziu o interesse de algumas instituições por eles.

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