No dia do aniversário, bebê de um ano morre após ataque de galo na fronteira

Uma criança de apenas 1 ano morreu na emergência pediátrica do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, após sofrer uma infecção generalizada. O óbito foi registrado nesta terça-feira (14), mesma data em que o menino completava seu primeiro ano de vida.

Segundo familiares, os ferimentos teriam sido causados por um ataque de galo, ocorrido dias antes, enquanto a criança engatinhava. As lesões atingiram a cabeça, o braço e as costas e, conforme relato da mãe, não receberam atendimento médico adequado de forma imediata.

A criança foi inicialmente levada ao Hospital Distrital de Bella Vista Norte e, devido à gravidade do quadro, transferida em estado crítico para Pedro Juan Caballero.

De acordo com o médico Nery Cáceres, o paciente deu entrada com choque séptico grave, apresentando múltiplos focos infecciosos, incluindo complicações pulmonares e acúmulo de pus na região occipital.

“Foi mobilizada inclusive uma equipe de transporte aéreo, mas infelizmente a criança não resistiu”, relatou o profissional à imprensa local.

A família reside no distrito de Sargento José Félix López, no departamento de Concepción, no Paraguai.

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