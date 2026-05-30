Menu
Menu Busca sábado, 30 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Polícia

PM prende homem em situação de rua após quebra-quebra em restaurante na Capital

Polícia Militar foi acionada após denúncia de tumulto e encontrou o homem em visível estado de exaltação em frente ao estabelecimento

30 maio 2026 - 18h55Vinícius Santos
PM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMSPM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMS  

Um homem de 30 anos, em situação de rua, foi preso na tarde deste sábado (30) no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, após um episódio de quebra de objetos e ameaças em um restaurante da região. O caso foi atendido pela Polícia Militar. 

Segundo informações da ocorrência, a equipe policial foi acionada por volta das 12h15 após denúncia de que um suspeito estaria causando tumulto no estabelecimento. 

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem em frente ao restaurante, em visível estado de exaltação, gritando palavras de baixo calão, entre elas, “me prende, seus filhos da puta”.

A proprietária relatou aos militares que o suspeito entrou no restaurante, quebrou pratos, empurrou a vítima e ameaçou uma funcionária. Ainda conforme o relato, após a ação, ele permaneceu na entrada do comércio, importunando clientes e afirmando que mataria a funcionária.

Diante da situação, o suspeito foi contido e encaminhado à delegacia, sendo necessário o uso de algemas, segundo a PMMS, devido ao comportamento agressivo, para garantir a segurança dele próprio e da equipe policial.

Já na unidade policial, as vítimas apresentaram imagens do circuito interno de segurança que registrariam a ação. Ainda conforme o registro, o suspeito afirmou que retornaria diariamente ao restaurante e declarou não se importar em ser preso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba
Polícia
Idosa perde R$ 25 mil após golpe com falsa ligação bancária em Paranaíba
Foto: PCMS
Polícia
Homem suspeito de dopar e violentar ex-mulher é preso após série de ameaças contra a vítima
Moto recuperada - Foto: Divulgação / PMMS
Interior
PM recupera motocicleta furtada e devolve esperança ao proprietário em Rio Brilhante
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Divulgação / PMMS
Interior
Jovem é esfaqueado ao tentar separar briga em aldeia de Maracaju
Google Maps
Trânsito
Mulher vai parar embaixo de caminhão e sofre ferimentos graves na Capital
Sebastião Ernesto Rafael de Oliveira - Arte: Divulgação / PCMS
Polícia
Morto em confronto com a PM era procurado por homicídio brutal na Capital
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem invade garagem, faz ameaças e atira contra carro no Centro de Campo Grande
Foto: Arquivo pessoal
Polícia
Discussão termina em morte dentro da Ceasa de Campo Grande
Cão farejador encontra droga em mochila na rodoviária e homem é preso na Capital
Polícia
Cão farejador encontra droga em mochila na rodoviária e homem é preso na Capital
Foto: Divulgação 4ª CIPM
Polícia
Homem procurado por estupro de vulnerável morre após confronto com policiais em MS

Mais Lidas

UPA Universitário, em Campo Grande
Polícia
AGORA: Dois suspeitos são feridos em confronto com a PM em Campo Grande
Foto: Arquivo pessoal
Polícia
Discussão termina em morte dentro da Ceasa de Campo Grande
Prisão aconteceu em Campo Grande pela Denar
Polícia
Mulher de 33 anos é presa em Campo Grande por lavar dinheiro para o CV
UPA Universitário, onde suspeitos estavam internados
Polícia
Após serem socorridos, suspeitos de confronto com a PM morrem na UPA Universitário