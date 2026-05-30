PM prende homem em situação de rua após quebra-quebra em restaurante na Capital

Um homem de 30 anos, em situação de rua, foi preso na tarde deste sábado (30) no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, após um episódio de quebra de objetos e ameaças em um restaurante da região. O caso foi atendido pela Polícia Militar.

Segundo informações da ocorrência, a equipe policial foi acionada por volta das 12h15 após denúncia de que um suspeito estaria causando tumulto no estabelecimento.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem em frente ao restaurante, em visível estado de exaltação, gritando palavras de baixo calão, entre elas, “me prende, seus filhos da puta”.

A proprietária relatou aos militares que o suspeito entrou no restaurante, quebrou pratos, empurrou a vítima e ameaçou uma funcionária. Ainda conforme o relato, após a ação, ele permaneceu na entrada do comércio, importunando clientes e afirmando que mataria a funcionária.

Diante da situação, o suspeito foi contido e encaminhado à delegacia, sendo necessário o uso de algemas, segundo a PMMS, devido ao comportamento agressivo, para garantir a segurança dele próprio e da equipe policial.

Já na unidade policial, as vítimas apresentaram imagens do circuito interno de segurança que registrariam a ação. Ainda conforme o registro, o suspeito afirmou que retornaria diariamente ao restaurante e declarou não se importar em ser preso.

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