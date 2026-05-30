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Homem suspeito de dopar e violentar ex-mulher é preso após série de ameaças contra a vítima

Segundo a polícia, vítima decidiu encerrar relacionamento de oito anos há duas semanas

30 maio 2026 - 12h33Sarah Chaves
Foto: PCMSFoto: PCMS  

Um homem de 26 anos foi preso na noite de sexta-feira (29), em Campo Grande, suspeito de perseguir, ameaçar e agredir a ex-companheira, além de descumprir medidas relacionadas à violência doméstica. A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª Deam), que cumpriram um mandado de prisão preventiva.

Segundo a polícia, a vítima, uma mulher de 30 anos, manteve um relacionamento de oito anos com o suspeito e tem três filhos com ele. Ela decidiu encerrar a relação há cerca de duas semanas. Após o término, o homem teria passado a persegui-la, aguardando sua saída para o trabalho e monitorando sua rotina.

A investigação também aponta que, entre os dias 9 e 21 de maio, a mulher relatou ter recebido medicamentos sem seu consentimento e acordado em diferentes ocasiões com forte sensação de fraqueza e com as roupas do avesso. Diante dos relatos, a polícia passou a apurar a suspeita de violência sexual. A vítima também denunciou ameaças de morte, ofensas e agressões psicológicas.

Ainda conforme as investigações, no dia 22 de maio o suspeito invadiu a casa da mãe da ex-companheira, no bairro Portal Caiobá II. No local, ele teria danificado o portão, atingido um veículo com tijolos e quebrado a porta de vidro da residência utilizando uma placa de trânsito retirada da rua. A mãe e o padrasto da vítima também relataram ameaças.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado possui antecedentes. Em novembro de 2022, ele foi investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) por estupro de vulnerável contra uma menina de 10 anos.

Anos antes, em junho de 2018 , o autor já havia sido autuado como agressor no crime de lesão corporal dolosa no âmbito da 6ª Delegacia de Polícia de Campo Grande.

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