Homem suspeito de dopar e violentar ex-mulher é preso após série de ameaças contra a vítima

Um homem de 26 anos foi preso na noite de sexta-feira (29), em Campo Grande, suspeito de perseguir, ameaçar e agredir a ex-companheira, além de descumprir medidas relacionadas à violência doméstica. A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª Deam), que cumpriram um mandado de prisão preventiva.

Segundo a polícia, a vítima, uma mulher de 30 anos, manteve um relacionamento de oito anos com o suspeito e tem três filhos com ele. Ela decidiu encerrar a relação há cerca de duas semanas. Após o término, o homem teria passado a persegui-la, aguardando sua saída para o trabalho e monitorando sua rotina.

A investigação também aponta que, entre os dias 9 e 21 de maio, a mulher relatou ter recebido medicamentos sem seu consentimento e acordado em diferentes ocasiões com forte sensação de fraqueza e com as roupas do avesso. Diante dos relatos, a polícia passou a apurar a suspeita de violência sexual. A vítima também denunciou ameaças de morte, ofensas e agressões psicológicas.

Ainda conforme as investigações, no dia 22 de maio o suspeito invadiu a casa da mãe da ex-companheira, no bairro Portal Caiobá II. No local, ele teria danificado o portão, atingido um veículo com tijolos e quebrado a porta de vidro da residência utilizando uma placa de trânsito retirada da rua. A mãe e o padrasto da vítima também relataram ameaças.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado possui antecedentes. Em novembro de 2022, ele foi investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) por estupro de vulnerável contra uma menina de 10 anos.

Anos antes, em junho de 2018 , o autor já havia sido autuado como agressor no crime de lesão corporal dolosa no âmbito da 6ª Delegacia de Polícia de Campo Grande.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também