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PM recupera motocicleta furtada e devolve esperança ao proprietário em Rio Brilhante

Veículo levado no bairro Pró-Moradia XIV foi encontrado abandonado durante rondas da madrugada deste sábado

30 maio 2026 - 12h11Vinícius Santos
Moto recuperada - Foto: Divulgação / PMMSMoto recuperada - Foto: Divulgação / PMMS  

A Polícia Militar recuperou, na madrugada deste sábado (30), uma motocicleta furtada em Rio Brilhante. O veículo havia sido levado durante a madrugada de sexta-feira (29), no bairro Pró-Moradia XIV.

Após tomar conhecimento do furto, equipes da PM intensificaram o policiamento e realizaram diligências ao longo do dia para localizar a motocicleta.

Por volta de 1h30, durante rondas no bairro Nova Rio Brilhante, os policiais encontraram uma moto abandonada em um terreno baldio. O veículo estava sem placa de identificação e, após consulta da numeração do chassi nos sistemas policiais, foi confirmado que se tratava da Honda CG 150 Fan ESDI azul furtada no dia anterior.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde serão realizados os procedimentos necessários para posterior devolução ao proprietário.

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