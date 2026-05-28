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Mulher sofre importunação sexual com tapa nas nádegas enquanto caminhava em Ponta Porã

Crime aconteceu no bairro Primavera I e suspeito fugiu em uma motocicleta branca

28 maio 2026 - 16h29Taynara Menezes
Caso aconteceu em Ponta PorãCaso aconteceu em Ponta Porã   (Foto: Imagens de segurança)

Uma mulher foi vítima de importunação sexual na tarde desta terça-feira (27), rua Vasco da Gama, no bairro Primavera I, em Ponta Porã. Um homem em uma motocicleta branca se aproximou por trás e desferiu um tapa nas nádegas da vítima, fugindo logo em seguida.

Conforme o site Ponta Porã News, a mulher procurou a polícia para registrar a ocorrência e contou que o caso aconteceu por volta das 17h e ela não teria informações do suspeito. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos foram obtidas e devem auxiliar na identificação do autor.

O caso foi registrado como importunação sexual e está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Ponta Porã.

A Polícia Civil orienta que vítimas de crimes dessa natureza busquem imediatamente uma delegacia ou acionem os canais oficiais de denúncia, como o Disque 180 e o 181.

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