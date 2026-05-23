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Jovem fica inconsciente após queda de moto em estrada rural de Batayporã

Vítima sofreu ferimentos no rosto e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros na madrugada deste sábado (23)

23 maio 2026 - 13h30Taynara Menezes

Um jovem de aproximadamente 20 anos ficou inconsciente após sofrer uma queda de moto na madrugada deste sábado (23), em uma estrada rural de Batayporã.

Conforme o site Jornal da Nova, equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída, com hematomas na região do rosto.

O rapaz recebeu os primeiros socorros, foi imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal (PSM) da cidade.

A Polícia Militar também esteve no local para acompanhar a ocorrência. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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