Jovem fica inconsciente após queda de moto em estrada rural de Batayporã

Um jovem de aproximadamente 20 anos ficou inconsciente após sofrer uma queda de moto na madrugada deste sábado (23), em uma estrada rural de Batayporã.

Conforme o site Jornal da Nova, equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída, com hematomas na região do rosto.

O rapaz recebeu os primeiros socorros, foi imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal (PSM) da cidade.

A Polícia Militar também esteve no local para acompanhar a ocorrência. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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