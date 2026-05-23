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Peão é ferido por touro e precisa ser resgatado de avião no Pantanal de Corumbá

Vítima de 32 anos sofreu suspeita de fratura exposta e intenso sangramento na perna

23 maio 2026 - 13h50Vinicius Costa
Vítima foi socorrida e transportada para um hospital de CorumbáVítima foi socorrida e transportada para um hospital de Corumbá   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Peão, de 32 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por uma chifrada de um touro durante o manejo de gado em uma fazenda na região do Nabileque, no Pantanal de Corumbá, na manhã desta sexta-feira (22). A vítima sofreu um trauma grave na perna e precisou ser transportada de avião devido à dificuldade de acesso ao local.

O acidente aconteceu em uma propriedade rural localizada a cerca de 130 quilômetros da área urbana de Corumbá. O trabalhador apresentava suspeita de fratura exposta e intenso sangramento, com risco de choque hipovolêmico.

Por causa da gravidade do quadro, foi definido um ponto de interceptação na pista de pouso da Fazenda Corema, onde equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar aguardaram a chegada da vítima para iniciar o atendimento de emergência.

Os militares realizaram procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo controle do sangramento, limpeza da lesão, curativo e imobilização da perna ferida. A equipe também monitorou os sinais vitais do paciente e adotou medidas preventivas contra choque.

Após ser estabilizado, o trabalhador rural foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde permaneceu sob cuidados médicos.

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