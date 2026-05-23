Atenção, motoristas: Capital tem interdições no trânsito para eventos esportivos e religioso

O trânsito terá mudanças em diferentes regiões de Campo Grande neste sábado (23) e domingo (24). De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), ruas da Capital serão interditadas temporariamente para a realização de eventos esportivos, religiosos, sociais e beneficentes.

Entre as principais alterações está a interdição para a Copa do Mundo Centauro, que começa na manhã de sábado e segue até a noite de domingo. Conferência missionária, ações sociais e eventos comunitários também estão entre as programações que vão exigir atenção redobrada dos motoristas.

Data: 23/05/26

Horário: 14:00 às 22:00

Local: Rua Ranses, nº 71, entre as avenidas Guaicurus e Paes Barreto

Motivo: Ação social

Rota alternativa: Avenidas Guaicurus e Paes Barreto

Data: 23 e 24/05/26

Horário: 08:00 do dia 23/05 às 19:00 do dia 24/05/26

Local: Rua Armando Holanda, entre as ruas Marcos Ferraz e Rafael Hardi

Motivo: Evento Copa do Mundo Centauro

Rota alternativa: Ruas Marcos Ferraz e Rafael Hardi

Data: 23/05/26

Horário: 08:00 às 22:00

Local: Rua dos Crustáceos, entre as ruas Pedro Gomes e Naim Dibo

Motivo: Evento religioso (Conferência Missionária)

Rota alternativa: Rua dos Mariscos

Data: 23/05/26

Horário: 09:00 às 22:00

Local: Rua Conde de Pinhal, nº 79, entre as ruas Humberto Fernandes e Durena

Motivo: Evento comunitário social

Rota alternativa: Ruas Humberto Fernandes

Data: 24/05/26

Horário: 08:00 às 23:59

Local: Rua Quintino Bocaiúva, entre as ruas Bom Pastor e São Lino

Motivo: Evento beneficente “Black na Rua”

Rota alternativa: Rua São Félix

Data: 24/05/26

Horário: 07:00 às 10:00

Local: Avenida José Pereira, nº 107, entre as ruas José Ribas e Dalila Siqueira

Motivo: Evento religioso

Rota alternativa: Ruas José Ribas e Dalila Siqueira

Data: 24/05/26

Horário: 15:00 às 23:59

Local: Avenida Marinha, entre as ruas do Porto e Península

Motivo: Paquera no bairro

Rota alternativa: Ruas do Porto e Península

Data: 24/05/26

Horário: 16:00 às 23:00

Local: Rua Anselmo Selingardi, nº 1181, entre as ruas Domingos Belentani e Manoel Marcelino Rodrigues

Motivo: Paquera na comunidade

Rota alternativa: Ruas Maria Del Horno Samper e Valter Pereira do Valê

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