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Operário e Ivinhema jogam fora de casa em rodada decisiva da Série D

Times sul-mato-grossenses jogam em Goiás e Minas Gerais pressionados por vitória na briga por vaga na próxima fase

23 maio 2026 - 12h10Taynara Menezes

A oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro pode ser decisiva para Operário FC e Ivinhema FC na luta por classificação à próxima fase. Os dois representantes de Mato Grosso do Sul entram em campo neste sábado (23), fora de casa, precisando vencer para seguir firmes na disputa do Grupo A11.

O primeiro a jogar será o Ivinhema, às 14h (MS), contra o Betim-MG, na Arena Gregorão, em Contagem (MG). O Azulão do Vale ocupa a terceira colocação, com 11 pontos, mas chega pressionado após três partidas sem vitória. No primeiro turno, o time mineiro venceu por 3 a 1 no Estádio Saraivão.

Mais tarde, o Operário enfrenta o Abecat-GO, no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor (GO). Embalado pela primeira vitória na competição, o Galo tenta manter a reação para seguir com chances de entrar no G-4. O time sul-mato-grossense soma seis pontos e ocupa a quinta posição do grupo.

A liderança da chave é do Uberlândia-MG, com 16 pontos. CRAC-GO e Ivinhema aparecem com 11 pontos, enquanto o Betim fecha a zona de classificação com nove. A rodada termina neste domingo (24), com CRAC e Uberlândia se enfrentando em Catalão (GO).

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