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Campo Grande e União ABC disputam título da Seletiva Sub-20

Campeão garante classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027

20 maio 2026 - 17h23Vinicius Costa
União ABC eliminou o DAC na semifinal com empate em Dourados e vitória em Campo GrandeUnião ABC eliminou o DAC na semifinal com empate em Dourados e vitória em Campo Grande   (Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia)

A disputa pela vaga de Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de Futebol Júnior já tem datas definidas. EC Campo Grande e CE União ABC fazem a final da Seletiva Sub-20 organizada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul após avançarem nas semifinais da competição.

O duelo de ida será disputado no sábado (23), às 15h, no Estádio Jacques da Luz. Já o confronto decisivo está marcado para o dia 1º de junho, às 19h30, também no estádio localizado nas Moreninhas.

Na fase anterior, o União ABC eliminou o Dourados AC, enquanto o Campo Grande garantiu classificação sobre o São Gabriel EC. Agora, os clubes disputam o título estadual da categoria e a classificação para o principal torneio de base do país.

A equipe campeã assegura presença na Copinha de 2027. Caso a Federação Paulista de Futebol confirme uma segunda vaga para Mato Grosso do Sul, o vice-campeão também participará da competição nacional.

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