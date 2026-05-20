Indígena é morto a facadas após discussão na rua em Dourados

Um indígena ainda não identificado morreu após ser esfaqueado na tarde desta quarta-feira (20), na Rua João Ponce de Arruda, em Dourados, durante uma discussão envolvendo indígenas.

De acordo com o Dourados News, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima já ferida por golpes de faca. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Pelo menos dois homens, maiores de idade, foram detidos e encaminhados pelas autoridades. A motivação da briga e as circunstâncias do crime ainda serão investigadas.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o caso será apurado pela Polícia Civil.

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