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Indígena é morto a facadas após discussão na rua em Dourados

Vítima não identificada morreu no local; dois homens foram detidos pela Polícia Militar

20 maio 2026 - 17h40Taynara Menezes
Vítima ainda não foi identificadaVítima ainda não foi identificada   (Foto: Dourados News)

Um indígena ainda não identificado morreu após ser esfaqueado na tarde desta quarta-feira (20), na Rua João Ponce de Arruda, em Dourados, durante uma discussão envolvendo indígenas.

De acordo com o Dourados News, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima já ferida por golpes de faca. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

Pelo menos dois homens, maiores de idade, foram detidos e encaminhados pelas autoridades. A motivação da briga e as circunstâncias do crime ainda serão investigadas.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o caso será apurado pela Polícia Civil.

 

 

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