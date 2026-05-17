Homem é preso após furto em salão de cabeleireiro em Mundo Novo

Polícia Civil de Mundo Novo, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu um homem suspeito de em cometer um furto contra um salão de cabeleireiro da cidade.

A captura ocorreu após a equipe policial realizar diligências e o levantamento de informações logo nas primeiras horas após o registro da ocorrência e permitiu a identificação e a localização do autor em um curto espaço de tempo.

Após ser ser detido, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo e permanece à disposição do Poder Judiciário para os trâmites leqais cabíveis. As autoridades de segurança pública informaram que as investigações seguem em andamento, agora com o objetivo de apurar se o homem detido possui envolvimento em outros furtos registrados recentemente no município.

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