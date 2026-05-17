Menu
Menu Busca domingo, 17 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Interior

Homem é preso após furto em salão de cabeleireiro em Mundo Novo

Polícia apura possível envolvimento do suspeito em outros furtos registrados na cidade

17 maio 2026 - 12h14Da redação
Foto: Divulgação Foto: Divulgação  

Polícia Civil de Mundo Novo, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu um homem suspeito de em cometer um furto contra um salão de cabeleireiro da cidade. 

A captura ocorreu após a equipe policial realizar diligências e o levantamento de informações logo nas primeiras horas após o registro da ocorrência e permitiu a identificação e a localização do autor em um curto espaço de tempo.

Após ser ser detido, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo e permanece à disposição do Poder Judiciário para os trâmites leqais cabíveis. As autoridades de segurança pública informaram que as investigações seguem em andamento, agora com o objetivo de apurar se o homem detido possui envolvimento em outros furtos registrados recentemente no município.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
AGORA: batida entre carreta e carro mata homem na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
Local do acidente - Foto: Fátima em Dia / Reprodução
Trânsito
Acidente na BR-376 em Fátima do Sul parte carro ao meio e deixa vítima fatal
Estragos em Deodápolis - Fotos: Reprodução
Clima
Temporal em Deodápolis destrói casas, danifica hospital e deixa famílias desalojadas
Imagem ilustrativa
Interior
Mulher pede para usar banheiro enquanto comparsa furta casa de idoso em Camapuã
Local da ocorrência - Foto: Reprodução / Ponta Porã News
Polícia
Moradora de Campo Grande morre após fuga policial terminar em piscina no Paraguai
Foto: Jhonny Guerra Gai / Reprodução Edição MS
Trânsito
Vereador de Coxim sai ileso de grave acidente na BR-163; carro deu perda total
Viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
Polícia
Homem tem orelha arrancada pela filha em briga após bebedeira em Dourados
Caso atendido pela PM em Dourados - Foto: PMMS
Polícia
Homem aparece com faca no trabalho da ex e acaba preso em Dourados
Ambulância - Foto: Ilustrativa
Polícia
Idosa fratura o fêmur em queda dentro de casa e morre em MS
Local do acidente | Foto: Alvorada Informa
Trânsito
Caminhão carregado com papelão tomba e causa caos em trevo de Nova Alvorada do Sul

Mais Lidas

Arma apreendida - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Motoqueiro abre fogo em conveniência e mata menino de 2 anos no Jardim Noroeste
Suspeito foi preso em flagrante e a faca apreendida
Polícia
Suspeito matou homem após ele vestir bermuda e camiseta sem permissão na Nhanhá
Local da ocorrência - Foto: Reprodução / Ponta Porã News
Polícia
Moradora de Campo Grande morre após fuga policial terminar em piscina no Paraguai
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital