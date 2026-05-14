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Pacote de R$ 176 milhões vai ampliar abastecimento de água em 16 municípios de MS

Investimentos serão lançados nesta sexta-feira pelo Governo do Estado e pela Sanesul com foco em segurança hídrica, modernização e expansão da infraestrutura

14 maio 2026 - 16h12Taynara Menezes
Saneamento será o principal segmento beneficiadoSaneamento será o principal segmento beneficiado   (Foto: Sanesul/Arquivo)

O Governo de Mato Grosso do Sul e a Sanesul lançam nesta sexta-feira (15) um pacote de investimentos de R$ 176 milhões voltado à ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água em 16 municípios sul-mato-grossenses, além de melhorias na rede de esgoto de Ribas do Rio Pardo.

O anúncio será realizado às 10h, na sede da Sanesul, em Campo Grande, com participação do governador Eduardo Riedel, do diretor-presidente da estatal, Renato Marcílio, além de prefeitos, parlamentares e autoridades estaduais.

O pacote contempla os municípios de Aral Moreira, Bataguassu, Bodoquena, Chapadão do Sul, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Inocência, Miranda, Naviraí, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Sonora, Terenos e Ponta Porã, incluindo o distrito de Sanga Puitã.

Os recursos fazem parte de contratos vinculados ao programa Avançar Cidades e ao Novo PAC, com financiamento viabilizado pela Caixa Econômica Federal. As obras incluem ampliação da capacidade de reservação, reforço na distribuição, modernização operacional e implantação de novos sistemas voltados à segurança hídrica.

Entre os maiores investimentos previstos estão Corumbá, que receberá R$ 25,6 milhões em obras de abastecimento, e Ribas do Rio Pardo, com mais de R$ 42 milhões destinados aos sistemas de água e esgoto. Já Inocência contará com R$ 13,1 milhões para ampliação do abastecimento.

Segundo Renato Marcílio, os investimentos fazem parte de um planejamento permanente voltado ao crescimento dos municípios. Já o governador Eduardo Riedel tem defendido o fortalecimento da infraestrutura de saneamento como prioridade estratégica para o desenvolvimento regional e melhoria da qualidade de vida da população.

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