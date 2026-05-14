Investigado por estupro é preso com material de pornografia infantil em MS

Homem, investigado pelo crime de estupro, foi preso durante uma ação da Polícia Federal e da Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira, dia 14, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Contra ele existia um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. Nas diligências, foram encontrados indícios de armazenamento de conteúdo relacionado à exploração sexual infantojuvenil.

Segundo a nota da PF, durante as investigações, foram identificados elementos que indicam o envolvimento do investigado em condutas relacionadas à vulnerabilidade no âmbito familiar, além da confirmação do local dos abusos.

Após a captura, o homem foi conduzido à autoridade policial competente para os procedimentos legais cabíveis.

Embora o termo "pornografia" ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota, preferencialmente, as expressões "abuso sexual de crianças e adolescentes" ou "violência sexual contra crianças e adolescentes", por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

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