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Homem é preso após invadir casa e furtar R$ 450 em Porto Murtinho

Autor confessou ter arrombado janela de residência e levado dinheiro da vítima

14 maio 2026 - 14h11Vinicius Costa

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso na noite de terça-feira, dia 12, após invadir uma residência e furtar R$ 450 em Porto Murtinho. O suspeito entrou no imóvel após arrombar uma janela e entrou em luta corporal com o morador antes de fugir.

O caso aconteceu por volta das 23h, depois que a vítima acionou a Polícia Militar ao flagrar o invasor dentro da casa. Após a denúncia, equipes realizaram buscas na região do bairro Cohab e na área central da cidade.

Durante as diligências, um homem com as características informadas foi localizado no Pronto Socorro Municipal. Conforme a PM, a vítima reconheceu o suspeito como autor do crime.

Em depoimento aos policiais, o homem confessou ter invadido a residência e levado o dinheiro, mas afirmou que perdeu a quantia durante a fuga.

Após receber atendimento médico e passar por exame de corpo de delito, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com a vítima.

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